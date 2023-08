Ausstellung im Wiener MAK wirft kritische Fragen zum Thema Mode auf

"Der schönste Stoff ist nicht schön, wenn er Hunger und Unglück bringt." Dieser Spruch von Mahatma Gandhi prangt für rund ein Jahr an einer Wand in der MAK Galerie. Das Wiener Museum wirft nämlich mit "Critical Consumption" einen, wie schon der Name der Ausstellung verdeutlicht, kritischen Blick auf einen Bereich, der wie kaum ein zweiter für Konsum, den ständigen Wunsch nach Neuem und schnellen Wandel steht: auf den der Mode(industrie).

"Von den Nachhaltigkeitsthemen ist es eines, das bereits gut in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist", sagte MAK-Generaldirektorin Lilli Hollein am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Das Thema beinhalte aber viele Ansätze, "die man verstärken, illustrieren und diskutieren" müsse. "Das ist in diesem Raum kondensiert." In mehreren Blöcken wird u.a. erzählt, woher Konsumverhalten und Modebegriff kommen. "Und wir zeigen Strategien des Bewahren und Erhaltens", betonte die Museumschefin, ebenso den "Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann, ohne dass es der Lust an Mode zuwider läuft".