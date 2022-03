Ausstellung: Das himmlische Kind studiert jetzt Kunst

Es ist selbst bei größter Vorsicht kaum möglich, die unzähligen Metaphern und Sinnbilder zu umfahren, die sich im Gefolge der Begriffe von Wind und Luft angesammelt haben. Der Kulturwissenschafter Ernst Strouhal verweist hier auf eine lange Bedeutungsgeschichte, in der Windböen Ordnungen durcheinanderbringen, Dinge (und Samen) aber auch fruchtbar in andere Gegenden und Kontexte vertragen. Gemeinsam mit der Künstlerin Liddy Scheffknecht widmete Strouhal dem Thema Lehrveranstaltungen an der Angewandten – das Duo gab in der Folge den Impuls für die Ausstellung. Scheffknecht war gemeinsam mit Verena Kaspar-Eisert vom Kunst Haus für die Kuratierung verantwortlich.

Da bläst einem am Eingang also künstlicher Wind entgegen (ein Werk von Olafur Eliasson), im ersten Saal hält ein Ventilator eine dünne Sperrholzplatte in Schwebe (nach einer Idee von Roman Signer): Zwar gibt es schon lange Personifikationen des Winds wie den Zephir, der in Botticellis „Geburt der Venus“ die Schaumgeborene mit dicken Backen ans Ufer bläst, doch um sichtbar zu werden, braucht der Wind eigentlich ein Gegenstück.