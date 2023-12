Auslandsoscar: Österreichischer Beitrag "Vera" ist aus dem Rennen

Wenders für Japan

Erfolg auch für Wim Wenders: Der deutsche Regisseur kam mit "Perfect Days" in die Vorauswahl. Sein in Tokio gedrehter Film geht für Japan in das Rennen um den Auslands-Oscar. "Was für eine Ehre, das Land von Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi und so vielen Großen mehr repräsentieren zu dürfen", sagte Wenders am Donnerstag in einer Mitteilung - mit Blick auf berühmte japanische Regisseure. Weiter dankte er seinem "wunderbaren" Hauptdarsteller Koji Yakusho.

Neben Deutschland und Japan sind unter anderem Länder wie Finnland ("Fallende Blätter"), Frankreich ("Geliebte Köchin"), Italien ("Io capitano"), Großbritannien ("The Zone of Interest"), Spanien ("Die Schneegesellschaft") und die Ukraine ("20 Days in Mariupol") vertreten, aber auch Armenien ("Amerikatsi"), Bhutan ("The Monk and the Gun") oder Marokko ("Die Mutter aller Lügen").