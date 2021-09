„Aus dem Nichts“ im Werk X: Der Überbau zum Untergrund

Nach Teil 2 – das schließlich doch verhaftete Neonazi-Pärchen wird mangels an Beweisen freigesprochen – folgt ein weiterer Einschub: Das Ensemble wendet sich wieder über die Videokamera und die Leinwand an das Publikum, es sucht nach Gründen für Rassismus, es setzt beim Kolonialismus an, zitiert die Aufklärer Hegel und Kant. Und die Botschaft des rosaroten Panthers („Heute ist nicht alle Tage, ich komm’ wieder, keine Frage“) klingt, vom NSU missbraucht, wie eine sehr gefährliche Drohung.

Gegen die Männer – Okan Cömert und Peter Pertusini als Anwälte, Sebastian Thiers und Sebastian Klein – vermag sich Constanze Passin als Katja nicht ganz zu behaupten. Dennoch ein sehr, sehr starker Abend.