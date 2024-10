Skandal-Banane von Maurizio Cattelan soll bis zu 1,5 Millionen Dollar einbringen

"Comedian" ist eine eher untypische Skulptur - tatsächlich ist es eine Banane, die mit einem Gewebeband an die Wand geklebt wird. 2019 wurde sie am Stand der Galerie Perrotin erstmals im Rahmen der Messe " Art Basel Miami Beach " präsentiert, zu kaufen gab es sie damals um 120.000 US-Dollar. Am 20. November wird das Werk nun bei Sotheby's in New York versteigert, und der Einbringer darf sich auf eine satte Wertsteigerung freuen: Geschätzt wird "Comedian" nämlich auf einen Wert zwischen einer und eineinhalb Millionen US-Dollar (gegenwärtig rund 920.000 bis 1.383.000 Euro).

Man kann Einwände vorbringen - aber in den vergangenen Jahren hat es wohl kaum ein Kunstwerk zu so viel Medienpräsenz gebracht wie Maurizio Cattelan s Skulptur namens " Comedian ". Sie wissen nicht, wovon die Rede ist?

Die Auktion, folgert das Fachmedium, sei also so etwas wie der logische konzeptuelle Abschluss des Werkes - wird doch bei einer solchen Veranstaltung schlicht festgestellt, wie viel jemand für eine Sache zu zahlen bereit ist.

Drei Exemplare, viele Bananen

Allerdings wurde "Comedian" in einer Auflage von drei Exemplaren aufgelegt - in der Welt der Konzeptkunst ein durchaus nicht unüblicher Vorgang. Laut Art Newspaper haben die französische Unternehmerin Sarah Andelman und das US-Ehepaar William und Beatrice Cox jeweils ein Exemplar des Werks (neben Banane und Klebeband beinhaltet es auch noch ein Echtheitszertifikat) erworben, letztere gaben ihr Werk an ein Museum weiter.

Das nun auktionierte Bananenwerk dürfte das dritte, an einen anonymen Sammler verkaufte Stück der Edition sein. Laut Sotheby's wird es bis zum Verkauf am 20. November noch in New York, London, Paris, Mailand, Hongkong, Dubai, Taipeh, Tokio und Los Angeles ausgestellt.