Maurizio Cattelan gilt als der große Provokateur der Kunstwelt. Die ironisch-witzigen Werke des in New York lebenden Italieners machen regelmäßig Schlagzeilen. Der 62-Jährige stellte mehrfach auf der Biennale in Venedig und in Museen seine Werke aus, die ihm bei Auktionen Millionenbeträge einbringen.