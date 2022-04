Die ROMY 2022 findet heute statt: Auf Gold ist eben Verlass

Es wird bei der Show einige Neuerungen und Überraschungen geben. Eines aber ist keine Überraschung (mehr): Erni Mangold bekommt die Platin-ROMY für das Lebenswerk (siehe rechts). Sie reiht sich damit ein in die Gewinnerinnen und Gewinner der höchsten ROMY-Auszeichnung, die zuletzt u. a. an Peter Kraus und Cornelia Froboess, Erika Pluhar oder Iris Berben gegangen war. Und Manches hat sich so bewährt, dass Überraschungen gar nicht nötig sind: Andi Knoll führt wieder durch die ROMY, unterstützt von Schauspieler Markus Freistätter. Der hat eine besondere Aufgabe: Er präsentiert die neue Kategorie „Entdeckung“. Diese ehemals „Nachwuchs“ benannte Gruppe wurde erweitert: Nominiert werden nicht mehr nur altersmäßig junge Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern all jene egal welchen Alters, die im vergangenen Jahr durch besondere Leistungen oder große Karriereschritte aufgefallen sind. Das Anliegen ist, „Menschen schneller in die erste Reihe zu holen“, wie Freistätter sagte.

Damit will auch die ROMY im 33. Jahr ihres Bestehens und darĂĽber hinaus in die Zukunft blicken. Denn in dieser Kategorie sollen Stars von Morgen bereits heute ins Rampenlicht geholt werden.

In diesem, dem ROMY-Rampenlicht, werden die besonderen Umstände der Gala nicht ausgeblendet: Es ist ein Fest für Schauspielerinnen und Schauspieler, für Moderatorinnen und Moderatoren geplant, das die großen Herausforderungen für einige Zeit vergessen lässt, aber selbst nicht vergisst. „Man sollte zumindest immer im Hinterkopf haben, was auf der Welt da draußen gerade passiert“, sagt Knoll. Aber „davor waren ohnehin die Nachrichten, und es werden Menschen in den Dankesreden darauf Bezug nehmen. Man braucht schon auch ein paar Minuten, in denen es nicht um die beiden Hauptthemen geht“, um Krieg und Pandemie.