Auf der Suche nach dem, was gewesen sein könnte

In einem schwarzen Moleskin-Notizbuch zeichnet Erzähler Bosmans auf, was ihm in seiner lückenhaften Erinnerung durch den Kopf geht. Als junger Mensch arbeitete er in der Buchhandlung eines kleinen Pariser Verlages. Bei Tumulten nach einer Demonstration traf er die rätselhafte Margaret Le Coz. In der Pariser Metro wurden die beiden nebeneinander an die Wand gedrückt, sie blutete an der Augenbraue. Er half ihr später, das Pflaster zu entfernen und begleitete sie einige Zeit durchs Leben, bis sie ihm entglitt.

Unvollständig ist seine Erinnerung an die verlorene Freundin, die ihre Gelegenheitsjobs als Sekretärin und Kindermädchen oft wechselte und ständig auf der Flucht vor einem Verfolger war, der sie angeblich einmal mit einem Messer bedroht hatte.

Auch er, Bosmans, fühlte sich seit seiner Kindheit auf der Flucht vor seiner Mutter und deren Begleiter, einem „aus der Kutte gesprungenem Pfarrer“. Ob sich die beiden Verfolgten deshalb zueinander hingezogen fühlen?

Margaret, geboren in Berlin als Tochter einer Französin, verschwand eines Tages spurlos, als einer ihrer Arbeitgeber, ein esoterisch angehauchter Arzt, verhaftet wurde. Sie stieg in den Zug und kehrte nicht mehr zurück.

Modiano klärt nie auf, was wirklich war.

Das Gewesene bleibt stets Möglichkeit.