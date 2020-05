Auf der Suche nach dem Sein trifft man das Nichts

Angenommen, populärwissenschaftliche Bücher liegen deshalb im Trend, weil sie dem Leser das Gefühl vermitteln, er habe seine Zeit sinnvoll investiert. Dann ist dieses Buch in unserer Welt der Zeitökonomie eine der besten Investitionen, die man machen kann. Denn es gibt, kurz gesagt, Antworten auf die wichtigste Frage der Welt. Die Frage nach unserer Existenz, bei der Wissenschaft und Religion an die Grenzen ihres Erklärungsvermögens geraten.

"Gibt es alles oder nichts?" war in den USA ein Bestseller und zählte zu den beliebtesten Sachbüchern des Jahres. Sein Verfasser Jim Holt ist Autor und Essayist, der über Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften vor allem für die New York Times schreibt. Holt gibt hier witzige und geistreiche Erklärmodelle auf die Frage, die Philosoph Leibniz schon vor dreihundert Jahren formuliert hat: "Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?"– also die Frage nach dem Dasein schlechthin. Seriös, unterhaltsam – und zeitsparend.