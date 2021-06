Auch mit 84 kann man noch entdeckt werden

Nun ist ihre Mutter dran: Hilma Wolitzer, 1930 ebenfalls in Brooklyn geboren, bringt demnächst ihren ersten Roman auf Deutsch heraus. Die Autorin und Uni-Professorin für Creative Writing hat in den USA neun Romane veröffentlicht, darunter vier Jugendbücher. Mit dem Roman "Charmanter Mann aus Erstbesitz", der dieser Tage bei Deuticke erscheint, gibt sie ihr Debüt im deutschen Sprachraum. Und es ist zu hoffen, dass dieses Buch trotz des abschreckenden Titels seine Leser finden wird. "An available Man", also "Ein verfügbarer Mann", heißt es im Original. Es erzählt die Geschichte des 62-jährigen Biologie-Lehrers Edward, der versucht, nach dem Tod seiner Frau wieder ins Leben zurück zufinden. Die Partnervermittlungsbemühungen seiner Stiefkinder sind zwar lustig zu lesen, aber die Vorstadtidylle dieses Erzähluniversums wird von einem leise-melancholischen Grundton bestimmt: Edward verbringt viel Zeit damit, die Blusen seiner verstorbenen Frau zu bügeln, um sich ihr verbunden zu fühlen. Sie hat ihm einen altersschwachen Hund hinterlassen, der es wohl nicht mehr lange machen machen wird.

Und Edwards Stiefkinder bemühen sich zwar um ihn, sind aber selbst nicht ganz mit sich im Reinen: Sein Stiefsohn Nick und dessen Frau hoffen vergebens auf Nachwuchs, und Nicks Schwester Julie lässt sich vorzugsweise auf demütigende Beziehungen ein.

Unterhaltsam und zugleich lebensklug: Vielleicht liegt es auch an Hilma Wolitzers behutsamem Weg zur Schriftstellerkarriere, dass sie diesen Spagat so traumwandlerisch bewältigt – er hat ihr viel Zeit zum Lernen gelassen: Erste Gedichte schrieb sie mit neun, den ersten Roman veröffentlichte sie mit 44. Dazwischen wurden Kinder groß gezogen, Eltern begraben und Lebensunterhalt verdient.

Hilma Wolitzer, die als Lehrerin unter anderem den späteren Bestsellerautor Michael Cunningham ("The Hours") unterrichtete, ist mit 84 Jahren eine Newcomerin im deutschen Sprachraum. Es ist Zeit, sie zu entdecken.