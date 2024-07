"Liebelei" bei den Festwochen Gmunden: Tanzen kann man auch allein

Eine junge Regisseurin wie Anna Stiepani, 1989 in Passau geboren, hatte wohl zweimal schlucken müssen, bevor sie zugesagt hat, Arthur Schnitzlers „Liebelei“ zu inszenieren. Und zwar ohne gröbere Eingriffe. Denn das Bild der Frau respektive des „süßen Mädels“ passt kaum mehr in die heutige Zeit. Auch wenn die Behauptung des Studenten Theodor, dass die „Weiber“ nicht interessant, „sondern angenehm“ zu sein hätten, nach wie vor Wunschdenken sein dürfte. Sie wurde jedenfalls am Donnerstagabend im Stadttheater von Gmunden mit bejahendem Schmunzeln quittiert.