"Art Aid": Lokale Kunst im Warenkorb

Kunst kommt per Post

Ein Blick auf die Homepage bestätigt dieses Versprechen. Zu entdecken gibt es Fotografien, Grafiken und Malerei von (mal mehr, mal weniger) bekannten Künstlern. Man kann sich zum Beispiel ein Kunstwerk von Jari Genser in den Warenkorb legen, ein Bild der Fotografen Andreas Jakwerth und Christoph Liebentritt bestellen und aufhängen. Oder wie wärs mit einer Grafik von Maria Prieto Barea fürs Wohnzimmer? Nur ein Klick entfernt. Die Werke dieser in Österreich lebenden Künstler werden in Wien hochwertig gedruckt und per Post geliefert.