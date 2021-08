Arne Zanks erster Comic-Band: "Die Vögel – fliegen hoch!"

Als Abspann des 120-Seiten umfassenden Buches, das im Ventil Verlag erschienen ist, gibt es das Kapitel „Frühe Vögel“ (1997–2001), die Zanks Anfänge dokumentieren. Es ist eine Art Rückblick auf seine ersten Arbeiten, die im Rahmen seines Studiums entstanden sind. „Früher war ich wahnsinnig kritisch und streng mit mir selbst. Das hat sich inzwischen gebessert. Fehler sind jetzt erlaubt. Natürlich ist das, was ich mache, jetzt keine hohe Zeichenkunst, aber genau dieses Kindliche, dieses Einfache war und ist für mich interessant“, sagt Zank, der sich darüber freut, dass er endlich wieder mit Tocotronic auf der Bühne stehen darf. Der direkte Kontakt, das Spielen, Reisen und Eindrücke sammeln. All das hat mir gefehlt. Das Zuhausehocken macht einen ganz bescheuert. Es begrenzt den eigenen Horizont und man verblödet.“

Während der vergangenen Monate traf sich die Band auch immer wieder im Proberaum, nahm neue Songs auf – darunter das im Lockdown veröffentlichte Stück „Hoffnung“ – Musik „gegen die Vereinzelung“, wie es darin heißt. Derzeit spielt die Band im Rahmen ihrer Konzept-Tour „The Hamburg Years“-einige Konzerte in Deutschland. Am 10. September kommen sie mit ihren alten, in Hamburg entstandenen Songs wie „Digital ist besser“ und „Drüben auf dem Hügel“ auch nach Österreich – gespielt wird im Welser Schlachthof. Im September 2022 dann auch in der Arena Wien. „Alte Songs zu spielen, ist immer auch eine Begegnung mit sich selber, eine Reise zurück in die Jugend, also durchaus ein emotionales Erlebnis“, sagt Zank.