"Ariadne": Glücksfall von Musik-Theater

Bei den Sängern überragt Jonas Kaufmann bei seinem Debüt als Bacchus alle anderen: Mit seinem dunklen Timbre, seiner metallischen Höhe und seiner Präsenz ist er eine Idealbesetzung. Elena Mosuc hat alle Spitzentöne für die Zerbinetta, singt scheinbar mühelos perlende Koloraturen, lässt aber an Ausstrahlung einiges vermissen. Emily Magee als Ariadne ist eine Enttäuschung: In der Tiefe hat sie Mühen, in der Höhe muss sie forcieren. Im Dezember kommt Bechtolfs "Ariadne", in der eleganten Ausstattung von Rolf und Marianne Glittenberg, nach Wien: Leider nicht in dieser (Schauspiel)-Fassung, dafür mit Franz Welser-Möst am Pult, Stephen Gould als Bacchus, Daniela Fally als Zerbinetta und Krassimira Stoyanova als Ariadne.