Architekturkritiker und Autor Friedrich Achleitner gestorben

Die Architektur bezeichnete er als " Knochenarbeit", Literatur war sein Vergnügen. Reüssiert hat Friedrich Achleitner aber in beiden Metiers. Am heutigen Mittwoch starb der Doyen der österreichischen Architekturkritik und Hauptvertreter der "Konkreten Poesie", im 89. Lebensjahr in Wien. Achleitner, der Architektur studiert, aber nie gebaut hat, ging gemeinsam mit u.a. H.C. Artmann und Oswald Wiener als " Wiener Gruppe" in die Literaturgeschichte ein.

Gemeinsam mit weiteren Kollegen wie Gerhard Rühm und Konrad Bayer zettelte er Ende der 1950er-Jahre eine sprachexperimentelle Revolution an. "Zumindest dachten wir, dass Konkrete Kunst auch in der Poesie anwendbar ist. Wahrscheinlich haben wir uns geirrt", sagte Achleitner Jahre später, mit 85 Jahren, selbstkritisch über diese Zeit.