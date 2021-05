Araki in der Albertina Modern: Sex, Tod, Zensur und Tokio

Corona und andere Umstände haben dazu geführt, dass man in Wien in gleich drei Museen Werke des japanischen Fotografen zu sehen bekommt. Die bereits im West- und Ostlicht eröffnete Doppelausstellung „Arakiss“ (der KURIER berichtete) bietet den Besucherinnen und Besuchern noch bis 1. August einen guten Querschnitt aus dem umfangreichen Schaffen Arakis (*1940).

In der Albertina Modern kann man hingegen noch bis 29. August 2021 in die Tiefe gehen. Das liegt an den umfassenden Beständen des Sammlers und ehemaligen Galeristen Rafael Jablonka, die 2019 an die Albertina übergegangen sind. Als langjähriger Begleiter Arakis konnte Jablonka eine der profiliertesten Sammlungen von Araki-Fotografien aufbauen, die Werke aus unterschiedlichen Schaffensphasen vereint.

Aus diesem umfassenden Archiv konnten Walter Moser und die Co-Kuratorin Astrid Mahler dann wählen. Die Betonung liegt auf wählen, denn alles, was die Albertina an Araki-Bildern besitzt, könne man gar nicht zeigen. Dafür wäre der Platz zu klein, so der Kurator Walter Moser beim Rundgang durch die ausführliche Schau im Untergeschoß des Hauses am Karlsplatz.