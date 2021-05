Provokation als Stilmittel: Nobuyoshi Araki in Wien

Der 1940 geborene Nobuyoshi Araki zählt zu den wichtigsten und produktivsten zeitgenössischen Fotografen Japans. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht seine Heimat, Tokio. Dabei interessiert er sich nicht für die Metropole in ihrer Gesamtheit, sondern nur für Orte, mit denen er vertraut sei, wie er im Interview sagt.

„Ich fotografiere nicht irgendwo, sondern ausschließlich in Shinjuku oder in der Nachbarschaft, die ich gut kenne. Fotografie ist gleichbedeutend mit dem, was zu mir in Beziehung steht“, so der 80-Jährige über seine Arbeit, die er als eine Vergegenwärtigung von Frauen, intensiven Momenten und Orten, die er liebe, verstehe. Die Bilder mögen zwar einen lokalen Bezug vorweisen, haben aber eine globale Strahlkraft.