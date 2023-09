Applaus für Anna Netrebko in der Berliner Oper, Proteste davor

Die Berliner Oper hatte Netrebko erstmals seit Kriegsbeginn für vier Abende gebucht, was für heftige Diskussionen sorgte. Schließlich revidierte die Opernführung ihre ursprüngliche Entscheidung, die jahrelange Kooperation mit Netrebko auf Eis zu legen. "Wir schätzen Anna Netrebko als herausragende Sängerin, und es verbindet uns eine langjährige, künstlerische Partnerschaft", hieß es im März 2022. "Gleichzeitig sehen wir angesichts des brutalen Krieges keine Möglichkeit für eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit."

Wieso Netrebko in der Staatsoper Unter den Linden auftreten konnte

Gut eineinhalb Jahre und persönliche Gespräche später hat sich Intendant Matthias Schulz, dessen Haus sich mit Veranstaltungen mehrfach klar für die Ukraine positioniert hat, ein neues Bild von der Situation gemacht. "Es ist wichtig, hier differenziert vorzugehen und zwischen vor und nach dem Kriegsausbruch zu unterscheiden", heißt es inzwischen. Netrebko habe seitdem keine Engagements in Russland angenommen, und es gebe auch weiterhin keinerlei Vorhaben für Auftritte in Russland. "Es ist, denke ich, auch ein sehr wichtiges Zeichen, dass Anna Netrebko auf so einer Bühne, die so klar ukrainisch positioniert ist, singt", sagte Schulz nun in einem Interview.

