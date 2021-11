Apokalypse-Roman, jetzt! Lässt uns die Literatur mit dem Klimawandel alleine?

Das radikale Umdenken und rasche Handeln, das sie fordern, käme einer gesellschaftlichen Revolution gleich. Und in so einem Kontext hat die Kultur ja wirklich Kompetenzen: Alle der letzten großen gesellschaftlichen Veränderungen – die sexuelle Revolution, die Digitalisierung – wurden und werden in der Kultur begleitet.

Nicht aber der Klimawandel. „Warum schlägt sich diese fundamentale Krise so wenig in der Literatur nieder? Warum, zur Hölle?!“, fragte der Autor und stv. Chefredakteur der Zeit, Bernd Ulrich, jüngst in einem Artikel (diesen finden Sie hier).

Es gäbe zwar viele Romane über die deutsche Vergangenheit. Warum aber „gibt es fast keine Romane, die von der ökologischen Katastrophe handeln, die uns widerfährt und die wir sind, die sich bislang ungebremst entfaltet und so oder so das Leben der Menschen zutiefst verändern wird, nein: schon lange verändert?“