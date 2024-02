Anschauungsmaterial eines Sehkörpers: Posthume Werkschau zu Günter Brus

Der heilige Sebastian wird in der Kunst meist als fescher junger Mann dargestellt, in dessen Körper zahlreiche Pfeile stecken. Der heilige Petrus von Verona, auch „Petrus Martyr“ genannt, wird meist mit einer klaffenden Wunde im Kopf abgebildet, in der manchmal noch ein Hackmesser steckt. Eine „Zerreißprobe“ sieht man in Bildern des heiligen Vinzenz von Valencia – er musste eine solche Anfang des 4. Jahrhunderts auf einer Streckbank erdulden.

Auch wenn sich Günter Brus keinesfalls als Wiedergänger dieser Figuren sah, ist es doch schwer, die Tradition der christlichen Leiddarstellungen auszublenden, wenn man heute, kurz nach dem Tod des österreichischen Künstlers mit 85 Jahren, seine große Werkschau im Kunsthaus Bregenz besucht. Zumal sich diese Ausstellung, an der Brus bis zu seinem Tod mitarbeitete, über vier Stockwerke durch lichte Räume emporschraubt und stellenweise wie ein Aufstieg vom Irdischen zu einer Vergeistigung anmutet.