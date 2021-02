Netrebko in der Hofreitschule: Vollendetes Ansingen gegen die Corona-Pandemie

Eines der größten Schlachtschiffe der klassischen Musik ist – wie leider viele andere Institutionen auch – am Sinken. Mindestens (eher mehr) eineinhalb Jahre lang hat und wird die New Yorker Metropolitan Opera nicht vor Live-Publikum spielen können, die finanziellen Einbußen sind logischerweise enorm. Die Orchestermusiker wie auch die Techniker und andere Bedienstete stehen auf der Straße, staatliche Subventionen gibt es kaum, Sponsoren sind in Zeiten der Pandemie eher nicht übermäßig großzügig.

Also musste sich Met-Intendant Peter Gelb etwas einfallen lassen, um die Oper im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten und zumindest etwas Geld zu lukrieren. Das Ergebnis ist die Pay-per-View-Reihe „Met Stars live in Concert“, die Superstars der Klassik an vielen berühmten internationalen Plätzen zu einem Live-Stream-Konzert antreten lässt. Um 20 Dollar (ca. 17 Euro) kann man live und 14 Tage lang dabei sein, wenn höchste Kunst in disparaten Zeiten geboten wird. Diesfalls mit Anna Netrebko aus Wien.