Netrebko singt in der Hofreitschule: Pferdeflüsterin aus Leidenschaft

Riesenkunstapparat

Vielleicht mit Ausnahme von Rockmusiktourneen sind Opern die größten Maschinen im Kulturbereich – und dementsprechend schwierig sind diese Riesenapparate wieder anzuwerfen, wenn sie einmal zum Stillstand gekommen sind. Die Metropolitan Opera hat am 12. März 2020 geschlossen, bald 280 Vorstellungen wurden abgesagt.

Das renommierte Haus hat mit Spenden, Geldgebern und Krediten das vergangene Geschäftsjahr halbwegs auf Null abgeschlossen. Und u. a. dadurch, dass die Orchestermusiker nicht weiterbezahlt wurden. Verhandlungen über reduzierte Bezahlung des Orchesters scheiterten.

Auch mit den Bühnenarbeitern lieferte man sich kontrovers geführte Verhandlungen über die Schließzeit, was darin mündete, dass Opernchef Peter Gelb nun für die Vorarbeiten für die kommende Saison hausfremde Arbeiter hinzuziehen muss.

(Dementsprechend mit gemischten Gefühlen sehen manche Mitarbeiter die Streamingkonzerte aus Europa, mit denen die Met Geld einspielen will, ohne eigene Musiker zu beschäftigen.)

Neustart

Wie die Wiedereröffnung in New York vonstatten gehen wird, ist noch offen – und die Absage der Salzburger „Turandot“ zeigt, wie fragil das Business noch ist. Im Big Apple sorgt man sich um die Rückkehrwilligkeit des entwöhnten Publikums und will mit den Streamingkonzerten für die Aufrechterhaltung der Beziehung zum Haus sorgen.

Es gilt, 3.800 Sitzplätze jeden Abend zu füllen. Das künstlerische Erleben muss „besser als je zuvor sein, um das Publikum zurückzuholen“, sagte Gelb.

Stardirigent Riccardo Muti warnte sogar davor, dass das Orchester – für ihn gemeinsam mit dem Opernhaus Teil des Weltkulturerbes – in der Existenz gefährdet sei. Die Oper zeigte sich während der Pandemie von ihrer „viel zu zerbrechlichen“ Seite, wie auch der Musikchef der Met, Yannick Nézet-Séguin, sagte.

Jede Schwächung der Oper in New York hat Auswirkungen bis nach Wien. Denn die Opernwelt besteht nicht nur aus einzelnen Häusern, sondern diese ergeben eine Gesamtapparatur, die nur dann funktioniert, wenn die Einzelteile ausreichend arbeiten. Fehlen künstlerische Konkurrenz oder auch Betätigungsfelder für Sänger an der Spitze und solche, die an die Spitze gelangen wollen, gerät die ganze Branche ins Wanken – egal, wie schön Anna Netrebko singt.