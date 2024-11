Anna F über 'Hardcore Workout Queen': Ein Album gegen den Selbstoptimierungswahn

Nur aufgrund ihrer 2021 erschienenen Fünf-Song-EP „Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah“ konnte Friedberg auch mit AnnenMayKantereit in Köln vor 50.000 Leuten auftreten, mit Hot Chip in England und mit Giant Rooks in den USA auf Tour gehen: „Das amerikanische Publikum war der Hammer! Manche von denen haben sich unsere Lyrics tätowieren lassen!“

Mit dem am Freitag erscheinenden Debüt-Album „Hardcore Workout Queen“ liefern Friedberg zehn neue Songs, die Bandchefin Anna alleine schreibt. Ein Thema, das sie in mehreren Songs, am deutlichsten in „The Greatest“, aufgegriffen hat, ist die Unentschiedenheit. „Unterschwellig ist der Song eine Kritik am Selbstoptimierungswahn“, erklärt sie. „Aber wenn man Perfektionist ist, will man immer nur das Beste. Wenn man das nicht bekommt, kann man sich für nichts anderes entscheiden.“