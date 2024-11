Die Lehrerin als Schutzengel, wenn sie wieder einen Anfall hatte

Als Kind hatte sie Epilepsie und als Nachwirkung davon kämpft sie heute noch mit Panikattacken. „Control“ beschreibt die Angst davor, wieder die Kontrolle über den Körper zu verlieren. „Wie in allen Songs von meinem Debüt-Album ,Therapy‘ habe ich in ,Control‘ all die Sachen aufgearbeitet, die ich in meiner Therapie bearbeitet habe“, erzählt Wees im KURIER-Gespräch.

„Das Schöne ist, dass das nicht nur mir geholfen hat, sondern auch vielen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind. Das habe ich an den Fan-Reaktionen gemerkt. Ich hatte in der Schule das Glück, dass meine Klassenlehrerin früher epileptische Kinder betreut hatte. Sie war immer da, wenn ich einen Anfall hatte – wie mein Schutzengel. Es ist toll, wenn Leute, die dieses Glück nicht haben, in dem Song Trost finden.“