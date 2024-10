Sängerin Buchegger: "Traditionen gehören uns allen“, nicht nur den Rechten

Die Themen der Buchegger-Songs sind durchwegs sozialkritisch und politisch. Es geht um patriarchale Strukturen, um unbedankte Pflegekräfte (in dem Song „Fisch“), um Künstlerinnen im Kulturbetrieb und in „Vaterland“ um österreichische Traditionen.

Wahl als Rückschritt

„Es sind alles Geschichten, die ich in meinem Umfeld erlebt habe“, sagt sie. „Ich habe das Album gemacht, um das Jodeln und die traditionelle Volksmusik, die meine Leidenschaft sind, ins Heute zu holen. Oft hängt das aber mit rechter Ideologie zusammen, und wir haben die musikalischen Traditionen lange in einem Rahmen gehalten. Es sollte aber auch da eine Weiterentwicklung geben, die ich mitgestalten will. Ich will diese Musik für junge Menschen, emanzipierte Frauen und Leute mit liberalen politischen Ansichten attraktiv machen.“

Jedoch hätten wir mit der Wahl „einen großen Rückschritt gemacht“, sagt sie. „Wir haben eine Partei gewählt, die keine Lösungen in Bezug auf die Pflegereform bietet, die sich klar dazu bekennt, dass sie nicht dafür ist, dass Frauen in Führungspositionen kommen oder sich selbst verwirklichen.“