Wenn ein absoluter Superstar zur vokalen Audienz bittet

Atemberaubend, wie die russische Sopranistin diese Partie gestaltet. Netrebkos herrlicher, samtener, fülliger Sopran ist Donizettis Musik in allen Lagen mehr als gewachsen. Nahtlose Register-Übergänge, herrliche Kantilenen, vollendete, niemals aufgesetzt wirkende, mühelos in den Raum gesetzte Koloraturen, traumhafte Piani, eine packende Dramatik und ein Höchstmaß an physischem wie psychischem Ausdruck – so singt nur eine ganz große, ja einzigartige Künstlerin.

Und Anna Netrebkos Widerpart? Die Haus-Debütantin Ekaterina Semenchuk liefert als Giovanna Seymour eine mehr als solide Leistung ab. Ihr Mezzo klingt manchmal etwas schrill; die vorgegebenen Töne aber hat sie alle. Darstellerisch gibt es bei der Russin Luft nach oben.

Anders der stimmlich so kultivierte Luca Pisaroni, der als Heinrich VIII. alle Register seines hohen Könnens zieht, der Donizettis Melismen völlig verinnerlicht hat. Toll!

Zu diesem Trio gesellt sich am Ring noch der Tenor Celso Albelo, der seinen Lord Percy mit großer Attacke und der einen oder anderen forcierten Höhe singt. Als Smeton ist Margarita Gritskova mit ihrer nicht allzu großen Stimme richtig besetzt. Dan Paul Dumitrescu als Annas Bruder ist purer Luxus; Carlos Osuna und der souveräne Chor ergänzen das Ensemble gut.

Schade, dass Dirigent Andriy Yurkevych mit dem Orchester auf sehr langsame, dann wieder martialisch-radikale Klänge setzt. Hier wird sich die letzte Feinabstimmung aber sicher noch einstellen. Ovationen!

KURIER-Wertung: