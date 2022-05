Angespannte Geschlechterverhältnisse in Cannes: Mörderische Männerrollen

Mit „Holy Spider“ schlägt Abbasi eine andere, geradlinige Richtung ein: Eindringlich, wenngleich etwas schematisch, formuliert er seine Anklage an das autoritär-religiöse Regime im Iran und dessen krasse Frauenfeindlichkeit. In dem Versuch, die Verbrechen aus allen Perspektiven mit bewusst grausamen Details auszuleuchten, verliert er jedoch etwas an erzählerischer Schärfe.

Das (horrible) Verhältnis zwischen Männer und Frauen – wenngleich in komplett anderem Zusammenhang – interessiert auch Alex Garland. Der Brit-Regisseur, verehrt für sein kühles Sci-Fi-Regiedebüt „Ex Machina“, stößt die immer sehenswerte Jessie Buckley in eine unberechenbare Folk-Horror-Raffinesse mit dem bezeichnenden Titel „Men“ hinein.

Buckley verkörpert eine junge Frau namens Harper, die in einem Landhaus in der englischen Provinz urlaubt. Schon der Vermieter ist ein seltsamer Vogel; als noch schlimmer erweisen sich ein übergriffiger Priester, ein bedrohlicher Polizist und ein nackter Mann, der plötzlich in Harpers Vorgarten steht.