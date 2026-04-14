Andrew Lloyd Webber schreibt ein "Mona Lisa"-Musical

Andrew Lloyd Webber, der Komponist von Musical-Welterfolgen wie "Phantom der Oper", "Cats" oder "Jesus Christ Superstar", widmet dem berühmtesten Gemälde der Welt ein Musical: Sein neues Werk soll die Geschichte des Diebstahls von Leonardo da Vincis "Mona Lisa" im Louvre erzählen. Das erklärte Webber der britischen Theater-Website The Stage.

Details wollte der Komponist, der selbst auch als Kunstsammler bekannt ist, nicht preisgeben - er ziehe sich erst zum Schreiben zurück, wird Webber zitiert. Die Handlung wird sich jedenfalls im Jahr 1911 abspielen: Damals stahl Vincenzo Peruggia, ein Angestellter des Louvre, das Gemälde aus dem Museum. Erst 1913 wurde es wieder entdeckt, als der Dieb dem Händler Alfredo Geri in Florenz das Bild zum Kauf anbot.