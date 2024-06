Grüne Kulturpolitik: gerecht und fair und fairerweise gerecht

Absurderweise wurde am Mittwoch auch der kaufmännische Leiter ab dem Herbst 2026 bestellt. Selbst der Auserkorene, Stefan Mehrens, wunderte sich. Richtig wäre gewesen, zunächst Marie Rötzer zu designieren – und in einem Jahr dann den Geschäftsführer. Natürlich in Absprache mit der Frau Direktorin. Schließlich hat sie mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ein Blind Date (wie in diesem Fall) zeitigt nur in den seltensten Fällen berauschende Glücksgefühle. Aber dann hätte nicht mehr Mayer die Entscheidung bekannt geben können.

Ihr Tratschpartner interpretiert es aber wohlwollend: Mayer will sich im Herbst, nach der Wahl, als Musterschülerin von der politischen Bühne verabschieden. Im Wochentakt lässt sie derzeit Erfolge kommunizieren, mögen sie auch noch so klein sein. Am 12. Juni gab sie bekannt, dass die Novelle zum Theaterarbeitsgesetz den Ministerrat passiert hat: Diese werde „mehr Fairness und Rechtssicherheit“ bringen.