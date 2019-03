André Heller im großen Interview: „Wir müssen mitfühlender werden“

Und wie geht es Ihnen mit der politischen Situation in Europa?

Die EU ist das, wovon mein in zwei Weltkriegen innerlich devastierter Vater und seine Kameraden wahrscheinlich als unerreichbare Utopie geträumt haben. Jahrzehnte später, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, war uns Glückskindern die einzigartige Gnade vergönnt, diesen Traum eines geeinten Europas wahrwerden zu sehen und endlich eine verantwortungsvolle Lehre aus den Verheerungen des Nationalismus zu ziehen. Und jetzt erleben wir, wie Geschichtsblinde, „Unser Land zuerst“-Schreier in Ungarn, in Polen, in England, in Italien, in Frankreich, in Deutschland, auch in Österreich und vielen anderen Ländern die Entsolidarisierung des Kontinents, die Verhöhnung der Bergpredigt und die wirksame Ausdünnung von Demokratie herbeireden und herbeihandeln. Mich bestürzt das sehr.

Angesichts der Vorkommnisse in der österreichischen Innenpolitik scheinen Sie aber trotzdem recht gelassen…

Ich sehe das Zustandekommen der gegenwärtigen Situation ziemlich nüchtern. Fakt ist, dass auch die SPÖ nach den letzten Wahlen mit der FPÖ verhandelt hat. Sie wäre zur Absicherung ihrer Kanzlerschaft höchstwahrscheinlich in eine Koalition mit Herrn Strache eingetreten. Vergessen wir auch nicht, dass Christian Kern, der damalige Parteichef, unter keinen Umständen Vizekanzler unter Sebastian Kurz werden wollte. Ganz sachlich lässt sich festhalten: Eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ist in jeder Konstellation ein verlässliches Unglück. Wir haben immerhin Alexander Van der Bellen als Bundespräsidenten. Er ist emphatisch, hochgebildet und kompetent, ein leidenschaftlicher Demokrat, Europäer und Weltbürger. Stellen Sie sich vor, in dieser heiklen Situation würde ein Herr Hofer in der Hofburg sitzen und er ließe sich von Herrn Vilimsky bezüglich des rot-weiß-roten Gedeihens beraten…