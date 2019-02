Filmkritik zu "Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein": Bekennend merkwürdig

Nun kann man von den multimedialen Verwirklichungen André Hellers halten, was man will, eines ist er unbedingt: Ein höchst unterhaltsamer Erzähler. In diesem Sinne hätte Regisseur Rupert Henning gut daran getan, ein knackiges Schelmenporträt vor großbürgerlichem Spießerhintergrund im post-nazistischen Wien zu entwerfen. Dort, wo die Ex-Nazis alle Fleischhauer von Beruf sind und sich zur Buße gegenseitig mit Fleischbrocken abwatschen.Und wo der konvertierte Familienvater in der französischen Uniform in seinem Palais auf einen Anruf von Charles de Gaulle wartet.

Karl Markovics gibt den verbitterten Vater und opiumsüchtigen Haustyrann derartig expressiv, dass selbst ein Herzinfarkt kaum noch eine Steigerung zulässt. Als sein geplagter Sohn spielt der 14-jährige Newcomer Valentin Hagg den kleinen Silberstein temperamentvoll und erfrischend unlieblich.

Allerdings neigt Henning dazu, jeden Regieeinfall bis ins kleinste Detail auszubuchstabieren. Dadurch geraten die kindlichen Inszenierungen der eigenen Auserwähltheit an die Grenze zum Narzissmus. In kunstfertigen Bildern – oft aus der Schlüssellochperspektive – wird die Handlung unnötig ins Mehrstündige zerdehnt, sodass man sich als Betrachterin manchmal gerne dem Credo von Paul Silberstein anschließen würde: „Ich habe anderes mit mir vor.“