Erfolgsrezept Gott, Heimat, Familie

"Es geht nicht um die, es geht um uns", sagt Sienna Miller als einsame Ehefrau zu ihrem Mann, der als Kriegsjunkie lieber an der Front steht, anstatt zu Hause den Griller anzuwerfen.

Klar, Eastwood erzählt uns, dass Krieg die Leute wie eine Droge süchtig macht und dann für das zivile Leben ruiniert, und klar, ist das irgendwie auch kritisch. Aber das hat Kathryn Bigelow mit "The Hurt Locker" schon viel analytischer erzählt – und jenseits des melodramatischen Schematismus, der Eastwoods Film auf die Dauer so ermüdend macht: Jede Action-Szene wird mit Psycho- Bedeutung aufgeladen (erhöhter Blutdruck, Ehekrise) und was zuerst effektiv wirkt, wird klischiert. Ganz zu schweigen von dem Hauruck-Patriotismus am Ende.

Eastwood ist berühmt dafür, amerikanische Mythen auszustellen und zu befragen. Hier stellt er sie aus. Aber viele Fragen wirft er nicht auf.