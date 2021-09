Amadeus-Awards 2021: Heuer ist jeder Nominierte ein Gewinner

„Als Auszeichnung und Dankeschön für das Durchhalten während der Pandemie“, aber auch als „Motivation zum kreativen Weitermachen“ ging der Amadeus für „Live-Act des Jahres“ für das Jahr 2020, in dem es so gut wie keine Konzerte gab, an alle Nominierten.

Donnerstagabend wurden – aufgrund der Pandemie schon zum zweiten Mal nur als aufgezeichnete TV-Show – die „Amadeus Austrian Music Awards 2021“ verliehen. Und abgesehen davon, dass ohnehin alle Nominierten Sieger waren, gab es auch in den anderen Kategorien so viele Sieger wie nie.