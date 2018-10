"Am wichtigsten bleibt guter Journalismus – das ist zentral"

Der Umstand, dass sie die erste Frau an der Spitze des KURIER-Medienhauses ist, spielte bei ihrer Bestellung keinerlei Rolle. Und das findet Martina Salomon (58) auch gut so: "Ich will keine Quotenfrau sein!", betont sie in der Sendung "Warum eigentlich?"

Als Kapitänin übernimmt sie von Helmut Brandstätter, der als Herausgeber an Bord bleibt, das trimediale Schlachtschiff. "Eine Herausforderung", bei der sie auf die "tolle Mannschaft" setzt, die nicht nur die Print-Ausgabe der größten Qualitätszeitung des Landes, sondern auch kurier.at samt Special-Interest-Channels wie etwa futurezone, film.at oder events.at umfasst. Seit kurzem dabei ist auch das Regional-Fernsehen für Österreich, schauTV.