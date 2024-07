Dank "Alles steht Kopf 2": Endlich einmal Freude an der Kinokassa

Die Emotion, die derzeit in den Köpfen der Pixar-Filmemacher die Vorherrschaft hat, ist wohl klar: Es ist die Freude.

Der Pixar-Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“, in dem es um widerstreitende Emotionen im Kopf eines weiblichen Teenagers geht, ist nämlich ein Riesenhit: Als erster Film hat die entzückende Reise in die Emotion heuer die Milliarden-Dollar-Grenze bei den Einnahmen an der Kinokassa geknackt.

Aber hier kommen dann auch gleich andere Emotionen ins Spiel. Einsamkeit, etwa. Denn „Alles steht Kopf 2“ ist auch der einzige Film, der das heuer geschafft hat.