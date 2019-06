Alles bereit für Phil Collins im Ernst-Happel-Stadion von Wien

„Ich glaube, es war 1989. Da rief mich sein Manager an und sagte, kannst du mir fünf Shows in der großen Wembley Arena in London buchen - allerdings ohne mir zu sagen, für wen. Es war eine Art Test. Weil ich ja sagte, bat er um ein Meeting. Und als ich reinkam sagte er: ,Wie fühlt es sich an, der neue Konzertagent von Phil Collins zu sein?’ Ich erinnere mich noch genau, dass es sich anfühlte, als würde mein Auto 20 Zentimeter über der Straße schweben, als ich zurück in mein Büro fuhr. Es war fabelhaft. Seitdem sind Phil und ich Freunde.“

Giddings Lieblingssong von Phil Collins ist „In The Air Tonight“. Er liebt – wie jeder – den Schlagzeug-Einsatz im Mittelteil. „In England gab es einmal eine Schokolanden-Werbung mit dem Song, wo ein Gorilla am Schlagzeug saß. Ich habe jedem erzählt, dass das Phil in einem Gorilla-Kostüm war - und man hat mir das geglaubt!“