Alice Boman: Meisterin der Melancholie

Mir gefällt Trübes. Daran ist etwas sehr Beruhigendes", beschreibt die schwedische Singer-Songwriterin treffend ihre Vorliebe für ein Leben in Dunkelgrau, eine Musik in Moll.

Ihr Solo-Album nennt sich "Skisser" – zu Deutsch "Skizzen" – und wurde 2013 in Eigenregie aufgenommen. Ein Werk, das von der Kritik beklatscht wurde. Zu Recht, denn Boman ist eine enorm talentierte Geschichtenerzählerin, die ihre Märchen mit fragiler Stimme zu erzählen weiß. Halt geben ihr dabei die kuschelig-warmen Arrangements, die mehrheitlich von Klaviermelodien getragen werden.

Inspirieren lässt sich die in Malmö lebende Künstlerin vor allem von Filmen, Büchern und Reisen. So entstehen verträumte und von Melancholie getragene Songs wie das erst unlängst veröffentlichte "What" ihrer aktuellen EP mit dem Titel "II". Am Mittwoch gastiert Alice Boman im Haus der Musik (Seilerstätte 30, 1010 Wien).