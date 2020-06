Vom Traktor auf die Bühne

Das belegen allein die nackten Zahlen: Mehr als 2500-mal hat Šramek bis dato im Haus am Ring gesungen, große Rollen wie auch kleinere. Allein als Bartolo war der Künstler 170-mal im Einsatz. "Wo hab’ ich das nur alles hingesungen", fragt Šramek im KURIER- Gespräch . Und: "40 Jahre sind schon eine lange Zeit, da erlebt man einiges", so der Mann, der "immer nur singen wollte", weil er "ohne das Zeug nicht leben kann".

Ich hab’ jetzt schon Angst vorm Auftrittsapplaus. Aber den wird’s vermutlich geben." Ganz sicher sogar. Denn wenn Alfred Šramek am Montag wieder als Bartolo in Gioachino Rossinis "Il Barbiere di Siviglia" auf der Bühne steht, ist das ein Grund zu feiern. Vor 40 Jahren gab der Bassbariton sein Debüt an der Wiener Staatsoper ; längst ist der gebürtige Mistelbacher eine unverzichtbare Stütze des Ensembles.