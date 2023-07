Albertina: Neuer Direktor Gleis will "Museum von heute für Fragen von heute"

Wiener Aushängeschild

Einen Vorgeschmack auf Gleis' kuratorisches Geschick wird das Wiener Publikum bereits im Mai 2024 bekommen: Dann zeigt das Wien Museum nämlich die Schau "Secessionen - Klimt, Stuck, Liebermann" über künstlerische Erneuerungsbewegungen um 1900, die Gleis gemeinsam mit Ursula Storch, Vizedirektorin des Wien Museums, kuratierte. Derzeit ist die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie Berlin zu sehen, die Gleis seit 2017 leitet - erst im Vorjahr wurde er dort aber offiziell zum "Direktor" berufen. Mit dem Klimt-Gemälde "Judith" aus dem Belvedere ist dort ein wahres Wiener Aushängeschild zu sehen.

Ein Wien-Kenner

Gleis' Wien-Verbindungen reichen allerdings weiter zurück: Nach seiner Ausbildung in Münster, in Köln und in Bologna, wo er Kunstgeschichte, Geschichte und Soziologie studierte, führte ihn sein Weg zunächst ans Deutsche Historische Museum Berlin und weiter nach Antwerpen. 2009 kam er schließlich ans Wien Museum, wo er als Kurator intensiv mit der Geschichte an der Kippe vom 19. zum 20. Jahrhundert auseinandersetzte. An der Seite von Wolfgang Kos kuratierte er etwa 2013 die - angesichts des heurigen 150-Jahr-Jubiläums wieder aktuelle - Schau "Experiment Metropole" zur Wiener Weltausstellung 1873 und der damit einhergehenden Modernisierung der Stadt. Bei der Schau zum Phänomen des "Malerfürsten" Hans Makart war Gleis führend involviert. Auch an denkwürdigen Schau "Kampf um die Stadt" (2009/'10), die die gespaltene Gesellschaft Wiens um 1930 thematisierte, war er involviert.