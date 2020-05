Akademietheater-Auftakt mit "Die Frau vom Meer"

Die Inszenierung von Anna Bergmann im Akademietheater arbeitet mit der naheliegenden Symbolik des Wassers. In gezähmter Form, als Aquarium, steht es mitten auf der Bühne (Bühnenbild: Ben Baur), der spießige Oberlehrer Arnholm darf darin sogar seine Lustwallungen abkühlen. Je länger die Inszenierung dauert, umso bedrohlicher dringt das Wasser in die vermeintliche Kleinbürgeridylle ein. Schließlich reißt Ellida in ihrer Verzweiflung die Bodenbretter weg. Darunter: überall Wasser. Bei Ibsen hat Ellida einmal einem mysteriösen, fremden Seemann Treue und Ehe versprochen. Dieser muss wegen eines Mordes fliehen, taucht aber später wieder auf und fordert bei Ellida die Einhaltung ihres Versprechens ein, worauf Wangel sie schließlich freigibt.

In Anna Bergmanns Interpretation gibt es diesen Fremden nur in Ellidas Kopf, er ist ein Wahnbild, eine Heimsuchung. Und am Ende entscheidet sich Ellida nicht, wie bei Ibsen, für die Fortsetzung ihrer Ehe mit Wangel, sondern bittet Wangel, sie zu töten, worauf er sie ertränkt. Und noch etwas wird in dieser Inszenierung zumindest angedeutet: Hat Ellida das gemeinsame Kind mit Wangel ermordet, ebenfalls ertränkt, in der Badewanne? All diese Deutungen hat Ibsen wohl kaum im Sinn gehabt, aber sie sind möglich und keineswegs unsinnig. Sie machen aus Elllida eine moderne Figur, eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Sie wird uns dadurch vertraut, aber sie wird dadurch auch kleiner. Ihretwegen müsste man heute kein Theaterstück schreiben, eine Gesprächstherapie mit Familienaufstellung und eine medikamentöse Einstellung des Serotoninspiegels würden reichen.