Adieu, Hugo Portisch: Bewegende Trauerfeier für eine Legende des Journalismus

Auf seinem Grabstein soll, sagte Portisch zuletzt in einem Interview, stehen: „Vergesst mich.“ Diese Antwort, sagte nun Nußbaumer, „hat mich getroffen“. Auf Nachfrage habe Portisch gesagt: „Die Welt und unser Beruf – alles hat sich verändert. Auch über das, wofür wir gekämpft haben, ist die Zeit hinweggegangen. Unsere Kollegen von heute müssen sich gegen so viele neue Verlockungen und Zumutungen bewähren.“ Nußbaumer erinnerte nun an Portischs journalistische Grundsätze, die jener selbst in drei prägnanten Formulierungen zusammengefasst hat: Aus der Geschichte lernen. Gegen Vorurteile kämpfen. Und zur Toleranz erziehen.

An der Gültigkeit dieser Grundsätze „wird auch dein Abschied gar nichts ändern können“, sagte Nußbaumer, der es als Aufgabe von Portischs Schülern und Nachfolgern sieht, „dieses Vermächtnis in das Morgen hinüber retten zu können.“