Hugo Portisch - Erinnerungen an eine Legende

Es war vor einem halben Jahr, als ich Hugo Portisch das letzte Mal traf. Wir gingen zwischen zwei Lockdowns zum Mittagessen in ein kleines Lokal, das sich in seinem Wohnhaus am Wiener Rochusmarkt befindet. Körperlich war er geschwächt, aber sein Geist war hellwach und sprühend wie eh und je. Und so erzählte er, wie nur er erzählen konnte. Von seiner Frau, deren Tod er nur schwer verkraftet hatte, und von den glücklichen Zeiten, die er mit ihr im gemeinsamen Haus in der Toskana verbracht hatte. Wir kamen aber auch auf Donald Trump zu sprechen, auf dessen Abwahl er damals hoffte. Er erinnerte sich an alte Zeiten, sprach aber auch über Projekte, die er trotz seines hohen Alters noch in Planung hatte.