ADGAR-Gala: Ehrung für Print-Werbung und Kritik an ORF-Novelle

Zu den geehrten Agenturen mit besonderen Kreativleistungen zählten zudem Demner, Merlicek & Bergmann/DMB (für BioBloom), Havas Village Wien (Volvo), TUNNEL23 (Miele) und zwei Mal die DDB Wien (Greenpeace bzw. McDonald’s).

Warnung

VÖZ-Präsident und Styria-Vorstandschef Markus Mair nutzte die ADGAR-Gala für eine Warnung: „Bereits 90 Prozent der Online-Spendings gehen an die großen internationalen Digitalkonzerne wie Alphabet, Meta und TikTok – und diese faktische Monopolsituation der großen Digitalplattformen führt zunehmend zu einer Verödung der Medienlandschaft. Auf der Strecke bleiben dabei Medien- und Meinungsvielfalt sowie elementare Leistungen privater Medien wie das Herstellen von Öffentlichkeit und die Verifikation von Nachrichtenm ökonomischer Wettbewerb. Zudem gefährdet die aktuelle Entwicklung eine beträchtliche Zahl an Arbeitsplätzen – nicht nur in der Medien-, sondern auch in der Werbewirtschaft.“