Wie üblich in Actionthrillern geht ein Banküberfall schief. Die beiden sehr unterschiedlichen Brüder Danny und Will rasen in einem entführten Rettungsauto, in dem sich eine Sanitäterin und ein scher verletzter Polizist befinden – ähnlich wie in „Speed“, nur schneller – über die Highways. In einem der absurdesten Momente wühlt die Sanitäterin in den Gedärmen des Polizisten, während drei Ärzte per Videozuschaltung Ezzes geben.

Jake Gyllenhaal als Actionheld mit Schlagseite („Ich bin eher der sensible Typ“), „Candyman“ Yahya Abdul-Mateen II als Will und Eiza González als Sanitäterin ergeben ein kompaktes Trio, dessen Spielkraft die Spannung auch im engen Rettungswagen weitgehend aufrecht hält.

Allerdings leidet „Ambulance“, so wie derzeit viele zeitgenössische Filme, (auch) an seiner Überlange. Die 80 Minuten Laufzeit des dänischen Originals wären ein guter Richtwert gewesen.

INFO: USA 2022. 136 Min. Von Michael Bay. Mit Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II .