Wenn Ordnungskräfte einen Großeinsatz zu verantworten haben, kommt es in der Medienarena immer auch zu einem Großeinsatz jener sprachlichen Mittel, die ansonsten für die Zivilbevölkerung gleichsam in einem verbalen Waffenschrank weggesperrt bleiben.

Es wurden also „Anhaltungen und Sicherstellungen vorgenommen“, „Vorbereitungshandlungen zu einem Terroranschlag festgestellt“, eine Person festgenommen, die nahe des Ernst-Happel-Stadions „aufhältig“ war, die „abstrakte Gefährdung“ bleibt aber. Oft bleiben derlei Worte Hülsen, oft sind es Präzisionswerkzeuge, die auf Rücksicht auf laufende Ermittlungen eben eingesetzt werden müssen. Es ist aber eine Sprache der Anspannung und Kontrolle, die in hoher Dosis dem Wohlbefinden schadet. Weshalb das Bedürfnis einiger Fans, gemeinsam ein Lied zu singen und sich so abstrakte Erleichterung zu verschaffen, verständlich war.