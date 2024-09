Abgehört: Das Debüt von Ischia und "Gemma Steil" von MD Baby

Das großartig gelungene Debütalbum „Leave Me to the Future“ wartet neben herrlich lärmenden, treibenden und aufgekratzten Indie-Rock-Liedern („Sides“, „Is It Gonna Last“) auch mit wunderschönen Dreampop-Stücken („Sorry Mama“) auf.

MD Baby: "Gemma Steil"

Man weiß nicht genau, welche Zielgruppe der hinter dem Pseudonym MD Baby steckende Musiker Martin Draxlbauer mit seinem neuen Album „Gemma Steil“ ansprechen möchte. Sind es die Fans von Seiler & Speer, Pizzera & Jaus, Aut of Orda? Oder doch eher Menschen, deren Playlist mit feinfühligerer Musik, lässigem Indiepop, Liedern von Buntspecht, Bilderbuch oder 5/8 in Ehr’n ausstaffiert sind? Vielleicht ist es Musik, die sich genau dazwischen positionieren will, eine Verbindung zwischen Indiedisco und Rücherlbar am Zeltfest, zwischen veganem Leberaufstrich und Bratlfettnbrot schaffen möchte? Man weiß es nicht so genau ...