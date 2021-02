Abenteuer auf Disney+: Meine beste Freundin, ein Drache

Disney mobilisierte daher ein sehr diverses Team, das seine kulturellen Erfahrungen in die Darstellung von Kumandra und seiner Bewohner einfließen ließ. Adele Lim zum Beispiel, eine in Malaysien geborene Drehbuchautorin, die sich mit ihrer Arbeit an dem Kino-Hit „Crazy Rich Asians“ profiliert hatte und mit dem vietnamesisch-amerikanischen Autor Qui Nguyen das Drehbuch schrieb: „Ich arbeite schon so lange in Hollywood und hatte noch nie die Möglichkeit, meine südostasiatische Herkunft zum Thema zu machen“, erzählt Lim im KURIER-Gespräch via Videokonferenz begeistert: „Meine eigenen Erfahrung und die vieler Kollegen flossen in den Film ein. Es war eine tolle Sache.“

Zudem stemmen drei weibliche Hauptfiguren die Geschichte – inklusive dem Titel-Drachen Sisu, der sich als weiblich entpuppt, sofort Rayas beste Freundin wird und in der Originalfassung die Stimme von der umwerfenden Rapperin und Schauspielerin Awkwafina hat: „Wir haben uns dafür entschieden, einen weiblichen Drachen zu nehmen, weil uns klar wurde, wie viel Spaß wir mit einem Freundinnen-Film haben würden. So viele gibt es ja nicht in Hollywood“, grinst Osnat Shurer, israelische Filmproduzentin; sie produzierte bereits „Vaiana“ und ist nun auch bei „Raya“ im Boot. „Außerdem haben wir darauf geachtet, dass jede Menschengruppe zur Hälfte aus Männern und zur Hälfte aus Frauen besteht. Egal, ob die Szene in der Küche oder auf dem Schlachtfeld spielt.“