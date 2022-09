A-ha: Mit wunderschöner Natur Hoffnung für die Zukunft machen

Schon seit 1989 fährt der heute 63-jährige Harket ausschließlich Elektro-Autos und setzt sich aktiv für den Schutz der Umwelt ein.

„Ich war damals schon sehr in Sorge darüber, wo wir uns als Menschheit hinbewegen. Denn es ist simpel: Die Erde ist ein begrenzter Raum und hat nur begrenzte Ressourcen, die wir teilen können, begrenzt viel Land, um etwas anzupflanzen. Da ist es offensichtlich, dass es für das Überleben der Menschheit notwendig ist, die Natur in gutem Zustand zu halten. Und damit meine ich nicht nur Natur, die Nahrung produziert, sondern die komplette Natur in all ihrer Vielfalt und Pracht.“