"A Dangerous Method": Höhepunkt am Lido

Es ist Sabina Spielrein, die erste Patientin, die von C. G. Jung mithilfe der Psychoanalyse geheilt, später seine Geliebte und schließlich anerkannte Analytikerin werden wird. Cronenberg macht Spielrein zur Schlüsselfigur im Machtspiel zwischen Freud und Jung - sie war es auch, die Freud zu seiner Theorie des Todestriebes inspirierte. Mit unglaublichem Sinn fürs historische Detail, aber abseits von überladenem Geschichtskitsch, lotet Cronenberg die (amourösen) Dynamiken aus, die die Formierung der Psychoanalyse mitbedingten: "Es ist eine unglaubliche Herausforderung, eine historische Zeitperiode zu erzählen", erklärte Cronenberg auf seiner Pressekonferenz: "Vor 100 Jahren funktionierte das Gehirn der Menschen anders als heute. Daher kann man nicht einfach Schauspieler in ein Kostüm stecken, sondern muss sich fragen: Wie haben die Leute damals ihre Kleidung getragen, was hat das Gewand für sie bedeutet? Denn die Menschen hatten damals ein anderes Nervensystem."



Was den Bruch zwischen Freud und Jung anbelangt, schlägt sich Cronenberg auf Freuds Seite: "Jungs Methode hat sich in eine religiöse Richtung hinbewegt. Das hat Freud ihm vorgeworfen. Und da hatte er recht."