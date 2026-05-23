79. Filmfestspiele Cannes: Goldene Palme für Cristian Mungiu

Mit seinem Film "Fjord" hat der rumänische Regisseur Cristian Mungiu die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Das gab die Jury bekannt. Der Film setzte sich gegen 21 andere Wettbewerbsfilme durch.

Den Preis der Jury erhielt die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach für ihren Film "Das geträumte Abenteuer". Entschieden hat eine Jury unter dem Vorsitz des südkoreanischen Regisseurs Park Chan-wook.